Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями: y=1+1/2cosx, y=0, x=-pi/2, x=pi/2

Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями: y=1+1/2cosx, y=0, x=-pi/2, x=pi/2

Ответ(ы):

Ответил Гость:
S=x-1/2*sinx|/2-(-/2)=/2+1/2+/2+1/2=+2
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