Вычислите площадь фигуры ограниченной графиком функции, касательной к нему в точ??е с абсциссой x= -2 и прямой x=1.
Алгебра
Вычислите площадь фигуры ограниченной графиком функции, касательной к нему в точ??е с абсциссой x= -2 и прямой x=1.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
y = 8 - 0,5x² , x=1. --------------- Уравнения касательной функции y = 8 - 0,5x² в точке с абсциссой xo= -2. y -yo = y '(xo)*(x-xo); || yo =y (xo)_значения функции в точке xo = -2|| yo =8 -0,5(-2)² =8 -2 =6 ; y ' =( 8 -0,5x²) ' = -x ⇒ y'(xo)= y ' | x=xo = -(-2) =2. y -6 =2(x -(-2))⇔ y =2x +10. 1 1 S = ∫ (2x+10 -(8 -0,5x²)dx = ∫ (0,5x²+2x+2)dx = -2 -2 (x³/6 +x² +2x) | a =-2 , b= 1 =1³/6 +1³+2*1 -( (-2)³/6 +(-2)² +2*(-2) ) = = 4,5.
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