Вычислите площадь фигуры ограниченной графиком функции, касательной к нему в точ??е с абсциссой x= -2 и прямой x=1.

Алгебра
Вычислите площадь фигуры ограниченной графиком функции, касательной к нему в точ??е с абсциссой x= -2 и прямой x=1.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 y  = 8 - 0,5x² , x=1. --------------- Уравнения касательной функции   y = 8 - 0,5x²  в точке с абсциссой xo= -2. y -yo = y '(xo)*(x-xo);  || yo =y (xo)_значения функции в точке xo = -2|| yo =8 -0,5(-2)² =8 -2 =6 ; y ' =( 8 -0,5x²) ' = -x ⇒  y'(xo)= y '  | x=xo = -(-2) =2. y -6 =2(x -(-2))⇔  y =2x +10.        1                                  1     S = ∫ (2x+10 -(8 -0,5x²)dx =  ∫ (0,5x²+2x+2)dx =       -2                                 -2                         (x³/6 +x² +2x) | a =-2 , b= 1   =1³/6 +1³+2*1 -( (-2)³/6 +(-2)² +2*(-2) ) = = 4,5.
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