Вычислите площадь полной поверхности коробки имеющей форму прямоугольной призмы с размерами 60×50×30
Математика
Вычислите площадь полной поверхности коробки имеющей форму прямоугольной призмы с размерами 60×50×30
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Полная поверхность параллелепипеда по формуле S = 2*(a*b+ac+bc) = 2*(3000+1800+1500)=2*6300=12600
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