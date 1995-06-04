Вычислите по быстрому С объяснениями 455:7= 924:3= 7099+30•(595:7)= (2763-1995):6•4= 12402•6-19909= 8030•4+1880=
Математика
Вычислите по быстрому С объяснениями 455:7= 924:3= 7099+30•(595:7)= (2763-1995):6•4= 12402•6-19909= 8030•4+1880=
Ответ(ы):
Гость:
455:7=65 924:3=308 7099+30*(595:7)=7099+30*85=7099+2550=9649 (2763-1995):6*4=768:6*4=128:4=32 12402*6-19909=74412-19909=54503 8030*4+1880=32120+1880=34000
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прочитай и запиши загадку и отгадку. во всех ли формах времени можно употребить глаголы, данные в скобках?поясни свой ответ: (пройти) девушка Бел...
История
Назовите русские города где развивалось А)кузнечное дело Б)добыча соли В)полотняное производство Г)оружейное производство Пожалуйстаааааа...
Математика