Вычислите пожалуйста 5/7-3/28-1/2
Математика
Вычислите пожалуйста 5/7-3/28-1/2
Ответ(ы):
Гость:
57-328-12. ставишь общий знаменатель 28 и дальше, 28первый знаменатель 7=3, значит 3*5=15, из этого следует, что 1528. Аналогично с другими дробями и после получается 1528-328-1428=1228-1428=-228=-114
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