Вычислите приблизительное значение длины окружности радиуса 2,5 см , округлив значение числа п до сотых
Математика
Вычислите приблизительное значение длины окружности радиуса 2,5 см , округлив значение числа п до сотых
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С=π*Д = 2,5 * 3,14 = 7,85 см
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