Вычислите применяя переместительное и сочетательное свойства сложения 1) 4/9 + 1 2/3 + 2 5/9 + 1/3 2) 1 3/10 + 1/4 + 2 7/10 + 3/4
Математика
Вычислите применяя переместительное и сочетательное свойства сложения 1) 4/9 + 1 2/3 + 2 5/9 + 1/3 2) 1 3/10 + 1/4 + 2 7/10 + 3/4
Ответ(ы):
Гость:
1)(4/9+2 5/9)+(1 2/3+1/3)=3+3=6 2)(1 3/10+2 7/10)+(1/4+3/4)=4+1=5
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