Вычислите произведение, используя распределительной свойство 107*12=(100+7)*12=1200+.........=........... 106*14=...................=................. 96*12=(100-4)*12=1200-............=........... 98*14=.....................
Математика
Вычислите произведение, используя распределительной свойство 107*12=(100+7)*12=1200+.........=........... 106*14=...................=................. 96*12=(100-4)*12=1200-............=........... 98*14=........................................
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. =1200+84=1284 2. =(100+6)*14=1400+84=1284 3. =1200-48=1152 4. =(100-2)*14=1400-28=1372
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