Вычислите произведения.Какие знания вам помогли в этом? 1)4500-(150+150+150+150) 2)4800+120+120+120+120+120+200 3)12×2×2×2×2 4)400÷2÷2÷2÷2
Математика
Вычислите произведения.Какие знания вам помогли в этом? 1)4500-(150+150+150+150) 2)4800+120+120+120+120+120+200 3)12×2×2×2×2 4)400÷2÷2÷2÷2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) = 3900 2)=5600 3)=96 3)=25
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