Вычислите силу давления воздуха на поверхность обложки учебника если ширина 160 мм а длина 20 см? атмосферное давление нормальное
Физика
Вычислите силу давления воздуха на поверхность обложки учебника если ширина 160 мм а длина 20 см? атмосферное давление нормальное
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При нормальном давлении 101325 Па: 0.16×0.2=0.032 м2 F=p×s=101325×0.032 = 3242.2 Н
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