Вычислите силу давления воздуха на поверхность обложки учебника если ширина 160 мм а длина 20 см? атмосферное давление нормальное

Физика

Вычислите силу давления воздуха на поверхность обложки учебника если ширина 160 мм а длина 20 см? атмосферное давление нормальное

Автор: Гость