Вычислите сколько граммов сульфата натрия получится из 1,17 тонн NaCl по реакции 2NaCl+H2SO4(изб)=Na2SO4+2HCl

Химия

Вычислите сколько граммов сульфата натрия получится из 1,17 тонн NaCl по реакции 2NaCl+H2SO4(изб)=Na2SO4+2HCl

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