Вычислите сколько граммов сульфата натрия получится из 1,17 тонн NaCl по реакции 2NaCl+H2SO4(изб)=Na2SO4+2HCl
Химия
Вычислите сколько граммов сульфата натрия получится из 1,17 тонн NaCl по реакции 2NaCl+H2SO4(изб)=Na2SO4+2HCl
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
дано m(NaCL)=1.17 т=1170000 г --------------------------------- m(Na2SO4)-? 1170000 Xg 2NaCL + H2SO4(изб)=Na2SO4+2HCl 2*58.5 142 M(NaCL)=58.5g/mol M(Na2SO4)=142 g/mol 1170000/117 = X/142 X=1420000 g ответ 1420000 г
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