Вычислите среднюю скорость движения человека, если первую треть пути он шел со ск??ростью 1.3 м/с, а оставшуюся часть пути со скоростью 0.7 м/с. Ответ вводите с точностью до сотых.
Физика
Вычислите среднюю скорость движения человека, если первую треть пути он шел со ск??ростью 1.3 м/с, а оставшуюся часть пути со скоростью 0.7 м/с. Ответ вводите с точностью до сотых.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: Решение: V1=1.3 м/с. Vср= (V1+V2)÷2 V2=0.7 м/с. Vср= (1.3+0.7)÷2 Найти: Vср= 1 м/с Vср Ответ: 1 м/с.
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