Вычислите среднюю скорость движения человека, если первую треть пути он шел со ск??ростью 1.3 м/с, а оставшуюся часть пути со скоростью 0.7 м/с. Ответ вводите с точностью до сотых.

Физика

Вычислите среднюю скорость движения человека, если первую треть пути он шел со ск??ростью 1.3 м/с, а оставшуюся часть пути со скоростью 0.7 м/с. Ответ вводите с точностью до сотых.

Автор: Гость