Вычислите удобным способом: 1) - 2,6 + (-0,3)+(-1,4)+(-9,7) 2) 1,5-5,4+(-1,6)+8,5 3) 4,37+(-3,65)+(-7,35)+6,63 4) 0,13+(-9,94)+(-2,13)+(-0,06) Плииииз!!!
Математика
Вычислите удобным способом: 1) - 2,6 + (-0,3)+(-1,4)+(-9,7) 2) 1,5-5,4+(-1,6)+8,5 3) 4,37+(-3,65)+(-7,35)+6,63 4) 0,13+(-9,94)+(-2,13)+(-0,06) Плииииз!!!
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