Вычислите устно, называя законы арифметических действий 1)648+1698+302= 2)(867+499)-767= 3)83*686-83*586= 4)5*17*8= 5)(100-1)*4= 6)(967-467):5=
Математика
Вычислите устно, называя законы арифметических действий 1)648+1698+302= 2)(867+499)-767= 3)83*686-83*586= 4)5*17*8= 5)(100-1)*4= 6)(967-467):5=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я буду сразу писать ответ. 1)2648 2)100 3)595 4)96 5)10
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