Вычислите устно, называя законы арифметических действий 1)648+1698+302= 2)(867+499)-767= 3)83*686-83*586= 4)5*17*8= 5)(100-1)*4= 6)(967-467):5=

Математика
Вычислите устно, называя законы арифметических действий 1)648+1698+302= 2)(867+499)-767= 3)83*686-83*586= 4)5*17*8= 5)(100-1)*4= 6)(967-467):5=
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я буду сразу писать ответ. 1)2648 2)100 3)595 4)96 5)10
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
*+(-10)=-6 *+(-5,1)=-7 -3,4+(*)=-8
Ответить
Русский язык
Морфологический разбор слова уткнутся
Ответить
Қазақ тiлi
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА МНЕ ПО КАЗАХСКОМУ НАДО дам 10 баллов заранее спасибо ПОЖАЛУЙС??А ПОЖАААААААААААААААААЛУУЙСТАА помогите мне прошу
Ответить
Литература
Сочинить рассказ от имени неодушевленного лица 4 класс.
Ответить
Русский язык
Однокоренные слова при помощи суфикса погода
Ответить