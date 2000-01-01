Вычислите . Выразите результат а ) в метрах : 2 м. 8 см. - 49 см. + 24 дм. 1см; б ) в сантиметрах : 4 дм. 32 мм. + 18 см. 9 мм. - 321мм; в ) в квадратных дециметрах : 4 м2-60 дм2-1000 см2.

Математика

Вычислите . Выразите результат а ) в метрах : 2 м. 8 см. - 49 см. + 24 дм. 1см; б ) в сантиметрах : 4 дм. 32 мм. + 18 см. 9 мм. - 321мм; в ) в квадратных дециметрах : 4 м2-60 дм2-1000 см2.

Автор: Гость