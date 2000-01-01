Вычислите . Выразите результат а ) в метрах : 2 м. 8 см. - 49 см. + 24 дм. 1см; б ) в сантиметрах : 4 дм. 32 мм. + 18 см. 9 мм. - 321мм; в ) в квадратных дециметрах : 4 м2-60 дм2-1000 см2.
Математика
Вычислите . Выразите результат а ) в метрах : 2 м. 8 см. - 49 см. + 24 дм. 1см; б ) в сантиметрах : 4 дм. 32 мм. + 18 см. 9 мм. - 321мм; в ) в квадратных дециметрах : 4 м2-60 дм2-1000 см2.
Ответ(ы):
Гость:
А) 208 см-49 см+241см=400см(4 метра) б) 432мм+189мм-321=300мм (3см) в) 4 кв.м-60 кв.дм-1000 кв.см=400 кв.дм-60 кв.дм-10 кв.дм=330 кв.дм
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