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Вычислите значение tga,если Sin a=-5/13, пlt;аlt;3п/2
Вычислите значение tga,если Sin a=-5/13, пlt;аlt;3п/2
Ответ(ы):
Ответил Гость:
сosa=1-(-5/13)=1-25/169=144/169 -cos a=-12/13 tg a=sin a/cos a=-5/13:-12/13=5/12
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