Вычислите значение выражения 1/5х-y, если: а)х=2,3, y=0,99; в)х=2, у=-2,3; б)х=-4,5, у=6; г)х=-5,5, у=-5 Знак / - это дробь! то есть одна пятая х-у,если и.т.д.

Алгебра
Вычислите значение выражения 1/5х-y, если: а)х=2,3, y=0,99; в)х=2, у=-2,3; б)х=-4,5, у=6; г)х=-5,5, у=-5 Знак / - это дробь! то есть одна пятая х-у,если и.т.д.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Скобки ставить не обязательно. Черту дроби можно заменить делением. Например: 2,3 : 5 - 0,99 = - 0,53
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