Вычислите значение выражения 1/5х-y, если: а)х=2,3, y=0,99; в)х=2, у=-2,3; б)х=-4,5, у=6; г)х=-5,5, у=-5 Знак / - это дробь! то есть одна пятая х-у,если и.т.д.

Алгебра

Вычислите значение выражения 1/5х-y, если: а)х=2,3, y=0,99; в)х=2, у=-2,3; б)х=-4,5, у=6; г)х=-5,5, у=-5 Знак / - это дробь! то есть одна пятая х-у,если и.т.д.

Автор: Гость