Вычислите значение выражения log2 16+ log5 1+ lg1000+lg0.01

Вычислите значение выражения log2 16+ log5 1+ lg1000+lg0.01

Ответ(ы):

Ответил Гость:
log2 16+ log5 1+ lg1000+lg0.01=4+0+3-2=5
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