Вычислите значение выражения наиболее удобным способом 3(целых)2/7+4(целых)5/9+2(целых)4/5+2(целых)5/715 БАЛЛОВ!!! С ОБЪЯСНЕНИЕМ

Разное
Вычислите значение выражения наиболее удобным способом 3(целых)2/7+4(целых)5/9+2(целых)4/5+2(целых)5/715 БАЛЛОВ!!! С ОБЪЯСНЕНИЕМ
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