Вычислите значение выражений: 690:3*205-47150+850= (238 145-237 776):41+327:3*7= 10000-120*80+(900-750:25)*7= Заранее
Математика
Вычислите значение выражений: 690:3*205-47150+850= (238 145-237 776):41+327:3*7= 10000-120*80+(900-750:25)*7= Заранее
Ответ(ы):
Гость:
1) 690:3=230 2)230*205=47150 3)47150-47150+850=850 ответ 850 1) 238145-237776=369 2) 369:41=9 3) 327:3=109 4)109*7=763 5)9+763=772 ответ 772 1) 120*80=9600 2) 10000-9600=400 3) 750:25=30 4) 900-30=870 5) 870*7=6090 6) 400+6090=6490
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