Вычислите значение выражения : √1,25+5√2,25-0,7√400= пожалуйста,решите по действиям и как можно быстрее просто моя четвертная оценка зависит от этого примера не пройдите мимо прошу ))) заранее спасибо !
Алгебра
Вычислите значение выражения : √1,25+5√2,25-0,7√400= пожалуйста,решите по действиям и как можно быстрее просто моя четвертная оценка зависит от этого примера не пройдите мимо прошу ))) заранее спасибо !
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
√1,25+5√2,25-0,7√400=√1,25+5*1,5-0,7*20=√1,25+7,5-14=√1,25-7,5=√0,25*5-7,5=0,5√5-7,5
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