Вычислите значение выражения : √1,25+5√2,25-0,7√400= пожалуйста,решите по действиям и как можно быстрее просто моя четвертная оценка зависит от этого примера не пройдите мимо прошу ))) заранее спасибо !

Алгебра

Вычислите значение выражения : √1,25+5√2,25-0,7√400= пожалуйста,решите по действиям и как можно быстрее просто моя четвертная оценка зависит от этого примера не пройдите мимо прошу ))) заранее спасибо !

Автор: Гость