Вычислите значение выражения: 2)-2/3+13/15 3) 13/16+(-9/32) 4) -4 5/9+(-7 1/6) 5) -5 7/8+(-6 3/10) 6) -5 13/18+12 11/12 7) -13+7 3/16 8)-2 3/8+(-1 5/9) 9) -8 + 4 5/22 10) -2 9/20+5 7/30 11)-5 1/4+1 3/8 12) 4 /37+(-8 9/14)
Математика
Вычислите значение выражения: 2)-2/3+13/15 3) 13/16+(-9/32) 4) -4 5/9+(-7 1/6) 5) -5 7/8+(-6 3/10) 6) -5 13/18+12 11/12 7) -13+7 3/16 8)-2 3/8+(-1 5/9) 9) -8 + 4 5/22 10) -2 9/20+5 7/30 11)-5 1/4+1 3/8 12) 4 /37+(-8 9/14)
Ответ(ы):
Гость:
2. или же = 0,2 3. 4. 5. 6. 7. 8. по таком же принципу и этот номер. 9. 10. 11. 12. В этом номере я не уверена,но думаю будет так,
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