Вычислите значение выражения 3,5 + (-4) – 0, А) -8 Б) 7,5 В) 1 Г) -1 1 За 4,5 кг свёклы заплатили 27 р. Сколько рублей надо заплатить за 3 кг свёклы по той же цене? А) 6 р. Б) 30 р. В) 18 р. Г) 60 р.

Математика

Вычислите значение выражения 3,5 + (-4) – 0, А) -8 Б) 7,5 В) 1 Г) -1 1 За 4,5 кг свёклы заплатили 27 р. Сколько рублей надо заплатить за 3 кг свёклы по той же цене? А) 6 р. Б) 30 р. В) 18 р. Г) 60 р.

Автор: Гость