Вычислите значения выражений a-3b и 2a-b при а=2 и b= 5 и сравните их. помогите срочно нужно

Вычислите значения выражений a-3b и 2a-b при а=2 и b= 5 и сравните их. помогите срочно нужно

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1) a-3b=2+5*3=17 2)2*2+5=9. 1>2.
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