Вычислите:0,45*10+17,5:5-2,16
Математика
Вычислите:0,45*10+17,5:5-2,16
Ответ(ы):
Гость:
1) 0,45 • 10 = 4,5 2) 17,5 : 5 = 3,5 3) 4,5 + 3,5 - 2,16 = 8 - 2,16 = 5,84
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