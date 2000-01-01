Вычислите.Выразите результат) а) в метрах: 120 дм *5-123 м : 3 б ) в дециметрах,сантиметрах,и миллиметрах: 569 мм +30 мм *7 : 5 -2 м; в) в метрах куби ческих 250 дм3 +125 дм3*2 Помогите Пожалуйста)