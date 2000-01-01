Вычислите.Выразите результат) а) в метрах: 120 дм *5-123 м : 3 б ) в дециметрах,сантиметрах,и миллиметрах: 569 мм +30 мм *7 : 5 -2 м; в) в метрах куби ческих 250 дм3 +125 дм3*2 Помогите Пожалуйста)
Вычислите.Выразите результат) а) в метрах: 120 дм *5-123 м : 3 б ) в дециметрах,сантиметрах,и миллиметрах: 569 мм +30 мм *7 : 5 -2 м; в) в метрах куби ческих 250 дм3 +125 дм3*2 Помогите Пожалуйста)
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1.600-410=190 19 м 2.569мм + 30мм * 7: 5 - 2000 мм=569 мм + 30 мм * 7: 5 - 2000 мм=569 мм + 210 мм : 5 - 2000 мм=569 мм + 42 мм - 2 мм=611 мм - 2000 мм=- 1389 мм =- 13дц 8см 9мм 3.