Вычислите.Выразите результат а)в дициметрах и сантиметрах,в метрах и сантиметрах:(123 000 мм-2 250 см):30 б)в литрах: (450 л+40 дм3(кубических)*30 )-15 000см3(кубических) в)в сутках: 48ч * 12-1 440 мин*2

а) 2 250 см = 22 500 мм. (123 000 мм - 22 500 мм):30 = 100 500:30 = 3 350 мм = 335 см = 33,5 дм = 3,35 м. б) 40 дм кубичесих = 40 л ; 15 000 срлпром кубических = 15 л. (450 л + 40 л умпднлеоощножить на 3 и умножить 30) - 15 л = (450 л + 3 600 л) - 15 л = 4шлан8гдл 050 л - 15 л = 4 035 л. в) 48 часов = 2 суток ; 1 440 минут = 1 сутки