Вычислити рациональным способом 1) 8. 3 *7+4. 5*7+1. 7 *7+5. 5 *7 2) 0.85 *4+0. 73*5 +0. 15*4+0.27*5 3) 5.25*2+6.31*3+2*0.75+3*0.69

Математика
Вычислити рациональным способом 1) 8. 3 *7+4. 5*7+1. 7 *7+5. 5 *7 2) 0.85 *4+0. 73*5 +0. 15*4+0.27*5 3) 5.25*2+6.31*3+2*0.75+3*0.69
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1) 140 2) 9 3) 33 .......
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