Вычислить длину вектора a=-2j+2j-2k

Вычислить длину вектора a=-2j+2j-2k

Ответ(ы):

Ответил Гость:
По определению это корень из скалярного произведения, то есть корень из суммы квадратов компонент √((-2)^2+(2)^2+(-2)^2)=√12=2√3
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