Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Вычислить длину вектора a=-2j+2j-2k
Вычислить длину вектора a=-2j+2j-2k
Ответ(ы):
Ответил Гость:
По определению это корень из скалярного произведения, то есть корень из суммы квадратов компонент √((-2)^2+(2)^2+(-2)^2)=√12=2√3
Похожие вопросы
Обчисліть площу фігури обмеженою параболою у=х-4х+5 та прямою 5-х
Значение выражения НОК(18,20,45)+НОД(30,42) равно:
Общие умения коммуникации это: * 1. умения, обеспечивающие адекватное восприятие письменной и устной информации, а также адекватное ее изложение; 2...
1790 умножить на 204 как его решить столбиком
Определить общий ток в цепи постоянного тока, если сопротивление потребителя 20 ом, а напряжение 100 в
684•245-675*246 Решительно пожалуйста! Заранее спасибо!!!)
Подберите два однокоренных слова к словам "владеть" и "удивительное" помогите пожадуйста (
Корень в слове СЖАТЫЙ
Помогите раскрыть вопрос пожалуйста! Содержание и нормативное обеспечение государственной политики в области содействия занятости населения. ...
Произведение суммы и разности чисел 13 и 17
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск