Вычислить эквивалентную массу цинка, зная что 0,572 г его вытеснили из кислоты 219 мл водорода, измеренного при температуре 18 С и 740 мм рт.ст. Давление пара воды при 18 C составляет 15.5 мм рт.ст.
Химия
Вычислить эквивалентную массу цинка, зная что 0,572 г его вытеснили из кислоты 219 мл водорода, измеренного при температуре 18 С и 740 мм рт.ст. Давление пара воды при 18 C составляет 15.5 мм рт.ст.
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1)0.572 +219 А дальше просто сама
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