Вычислить массу кальций дигидрогенфосфата ,который образуется при взаимодействии 500 г кальций фосфата с ортофосфорной кислотой,если массовая доля от теоретического выхода сос тавляет 0,9
Вычислить массу кальций дигидрогенфосфата ,который образуется при взаимодействии 500 г кальций фосфата с ортофосфорной кислотой,если массовая доля от теоретического выхода сос тавляет 0,9
Ответ(ы):
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Са3(РО4)2+4Н3РО4=3Са(Н2РО4)2 nCa3(PO4)2=500/Mr=500/310=1,6 nCa(H2PO4)2=3nCa3(PO4)2=1,6*3=4,8моль по уравнению m-------------=4,8*Mr=4,8*234=1123,2г кальция дигидрофосфата