Вычислить производную функции y=x*lnx, при х=е

Вычислить производную функции y=x*lnx, при х=е

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Производная Y1=1*lnx+x*1/x=lnx+1=lne+1=1+1=2
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