Вычислить: sin a,если cos a=1/2 и a принадлежит 1 четверти

Вычислить: sin a,если cos a=1/2 и a принадлежит 1 четверти

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Sin=√(1-cos^2())=√1-1/4=(√3)/2
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