Выданы 4 пробирки:с глицерином , с этанолом, с раствором фенолята натрия , с формалином. Определить в какой пробирке находится каждое в-во . Очень НАДО!!!!!!!! Если можно , приведите качественные реакции.

добавить осадок Cu(OH). Глицерин дает с ним синий цвет 2C3H8OH3 + Cu(OH)2 = Сu(C3H7O3)2 + 2H2O 2. Внести в пробирку раскалённую медную проволоку. Восстановление меди будет свидетельством того, что в пробирке спирт: C2H6O + СuO = C2H4O+H2O+Cu 3. Ввести соляную кислоту . Фенолят натрия растворим в воде, а фенол нерастворим. Поэтому раствор фенолята натрия прозрачен, а при выделении нерастворимого в воде фенола становится мутным. С6H5ONa + HCl = C6H5OH + NaCl 4. Формалин - раствор формальдегида, то есть альдегида. Альдегид можно определить качественной реакцией "серебряного зеркала": H-CHO + 2 Ag2O ---> CO2 + H2O + 4 Ag (осадок - "зеркало")