Выделенные прилагательные замените синонимами с приставкой не 1) Весь вечер он г??ворил (тихим) голосом 2) Вокруг нас стояли (низкие) деревья 3) Спина его согнулась от (тяжёлого) труда 4) На краю усадьбы мы заметили (маленький...

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Выделенные прилагательные замените синонимами с приставкой не 1) Весь вечер он г??ворил (тихим) голосом 2) Вокруг нас стояли (низкие) деревья 3) Спина его согнулась от (тяжёлого) труда 4) На краю усадьбы мы заметили (маленький) пруд 5) Спортсмены достигли в нынешнем сезоне (хороших) результатов Слова для справок: нелёгкий небольшой невысокий неплохой негромкий

Автор: Гость