Выделенные ручкой слова разберите по (МОРФОЛОГИЧЕСКОМУ РАЗБОРУ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО) Это легко 4класс же
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Выделенные ручкой слова разберите по (МОРФОЛОГИЧЕСКОМУ РАЗБОРУ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО) Это легко 4класс же
Ответ(ы) на вопрос:
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Начальная форма: ЛЕТОПИСЕЦ Часть речи: существительное Грамматика: единственное число, именительный падеж, мужской род, одушевленное
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