Выделенные ручкой слова разберите по (МОРФОЛОГИЧЕСКОМУ РАЗБОРУ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО) Это легко 4класс же

Русский язык
Выделенные ручкой слова разберите по (МОРФОЛОГИЧЕСКОМУ РАЗБОРУ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО) Это легко 4класс же
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начальная форма: ЛЕТОПИСЕЦ Часть речи: существительное Грамматика: единственное число, именительный падеж, мужской род, одушевленное
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Речення з словом піцерія ??
Ответить
Биология
Доклад про мох пожалуйста
Ответить
Алгебра
Ребят решите пожалуйста даю 10 баллов
Ответить
Музыка
Послушай "Пляску персидок" М. Мусоргского и "Персидский хор" Н. Римского-Корсакова. В чем особенность восточных интонаций?
Ответить
Физика
СРОЧНО!!!! Электрический водонагреватель рассчитан на ток мощностью 2 кВт. Его обьем 80 литров, время полного нагрева воды 5 часов. Найти работу то...
Ответить