Выделети основные черты рельефа нашей страны Дайте оценку строения поверхности с точки зрения возможностей хозяйственного освоения территории Как вы думаете чем отличается жизнь людей в горах и на равнине

География
Выделети основные черты рельефа нашей страны Дайте оценку строения поверхности с точки зрения возможностей хозяйственного освоения территории Как вы думаете чем отличается жизнь людей в горах и на равнине
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