Выделети основные черты рельефа нашей страны Дайте оценку строения поверхности с точки зрения возможностей хозяйственного освоения территории Как вы думаете чем отличается жизнь людей в горах и на равнине

География

Выделети основные черты рельефа нашей страны Дайте оценку строения поверхности с точки зрения возможностей хозяйственного освоения территории Как вы думаете чем отличается жизнь людей в горах и на равнине

Автор: Гость