Выдели окончания прилагательных множественного числа в родительном и предложном падежах. Санкт-Петербург один из самых красивых городов мира.Над Невой повисли большие мосты.По гладкой поверхности воды скользят лодки катера. У...

Русский язык

Выдели окончания прилагательных множественного числа в родительном и предложном падежах. Санкт-Петербург один из самых красивых городов мира.Над Невой повисли большие мосты.По гладкой поверхности воды скользят лодки катера. Улицы в Санкт-Петербурге прямые и широкие.всюду аллеи из тополей,лип и других деревьев.Длинные ветви белоствольных берёз и плакучих ив свисают над прудами и каналами. Впечатление о великолепных фонтанах ,куполах и шпилях,белых ночах надолго остаётся в памяти того,кто побывал здесь.

Автор: Гость