Выдели окончания прилагательных множественного числа в родительном и предложном падежах. Санкт-Петербург один из самых красивых городов мира.Над Невой повисли большие мосты.По гладкой поверхности воды скользят лодки катера. У...
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Выдели окончания прилагательных множественного числа в родительном и предложном падежах. Санкт-Петербург один из самых красивых городов мира.Над Невой повисли большие мосты.По гладкой поверхности воды скользят лодки катера. Улицы в Санкт-Петербурге прямые и широкие.всюду аллеи из тополей,лип и других деревьев.Длинные ветви белоствольных берёз и плакучих ив свисают над прудами и каналами. Впечатление о великолепных фонтанах ,куполах и шпилях,белых ночах надолго остаётся в памяти того,кто побывал здесь.
Ответ(ы):
Гость:
Окончание красивых - ых большие-ие прамые-ые широкие -ие других-их длинные-ые белоствольных-ых плакучих-их великолепных-ых белых-ых
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