выдели орфограммы .Cкаждым часом уходящая ночь холодеет.К рассвету воздух уже обжигает лицо легким морозцем.Трава седеет от первого утренника. Пора вставать .На востоке видны на небе огромные очертания деревьев .Звез...

Разное
выдели орфограммы .Cкаждым часом уходящая ночь холодеет.К рассвету воздух уже обжигает лицо легким морозцем.Трава седеет от первого утренника. Пора вставать .На востоке видны на небе огромные очертания деревьев .Звезды уже едва мерцают.Всходит багровое солнце.иней тает.Прибрежные пески делаются темными от росы.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Холодеет, рассвет, обжигает, лёгким, палатки, инея, провисает, седеет, востоке, наливается, небе, очертания
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Зробити звуко-буквенний аналіз слова двадцять
Ответить
Разное
Сделать таблицу на сентябрь
Ответить
Разное
Помогите пожалуйста! к завтрашнему дню надо Schreib die Stze im Prterium. пример: Ich will Menschen helfen - wollte Menschen helfen. 1) Oliver dart...
Ответить
Разное
Проверяемые звонкие и глухие согласные и глухие в корне и на конце слова Три лисенка на опушке пили чай из красной кружки. Папа Лис- вчера испек сл...
Ответить
Разное
Можете сказать пять крылатых вырожений в произведении Шевченка "Кобзар"?
Ответить
Разное
Пмогите пожалуйста упражнение 11
Ответить
Разное
ПОМОГИТЕ С АНГЛИЙСКИМ; Слово "ножницы" пишутся с is или are
Ответить
Разное
Сочинение -фразиологизим описывая свои день,ребят помогите плз
Ответить
Разное
Е = Е П+ЕК что это такое Е
Ответить
Разное
Подумай и запиши слова, состоящие только из корня.
Ответить