выдели орфограммы .Cкаждым часом уходящая ночь холодеет.К рассвету воздух уже обжигает лицо легким морозцем.Трава седеет от первого утренника. Пора вставать .На востоке видны на небе огромные очертания деревьев .Звез...
Разное
выдели орфограммы .Cкаждым часом уходящая ночь холодеет.К рассвету воздух уже обжигает лицо легким морозцем.Трава седеет от первого утренника. Пора вставать .На востоке видны на небе огромные очертания деревьев .Звезды уже едва мерцают.Всходит багровое солнце.иней тает.Прибрежные пески делаются темными от росы.
Ответ(ы):
Гость:
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