Выдели приставки.Расставь знаки препинания.Подпиши все средства выразительности Загудят загуляют снега И закружатся вьюг косяки Засвистят, разрываясь, из сосняка Исполинские сквозняки. ПЛИЗ ОЧЕНЬ НАДО

Русский язык
Выдели приставки.Расставь знаки препинания.Подпиши все средства выразительности Загудят загуляют снега И закружатся вьюг косяки Засвистят, разрываясь, из сосняка Исполинские сквозняки. ПЛИЗ ОЧЕНЬ НАДО
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Загудел приставка за загуляю приставка за снега нет приставки загружается приставка за вьюги нет приставки фиксики нет приставки зависит приставка за разрываюсь приставка рас из ис мука приставка соус из свинины с кузьминки
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