Выдели в словах из сказок суффиксы. а) Алёнушка д) избушка и) девица б) пёрышко е)печка к)теремок в) курочка ж) разбойник л)яблонька г) старик з) блюдечко м)лошадёнка *Отметь существительные среднего рода. *Подчеркни слово,состоящее из приставки , корня и суффикса. помогите плиз будьте добрым человеком .

^ а) Алёнушка- ушк д) Избушка- ушк и) Девица - иц б) Пёрышко - ышк е) Печка- к к) Теремок - ок в) Курочка- очк ж) Разбойник- ник л) Яблонька - к г) Старик - ик з) Блюдечко - ечк м) Лошадёнка - ёнк Существительные среднего рода: б) Пёрышко з) Блюдечко Слова состоящие из приставки корня и суффикса: нету