Выделить орфограммы в тексте.утром кружились легкие снежинки.они укрыли всю земл??.тихо ложится снег на крыши домов, широкое крылечко. Зима скоро!

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Выделить орфограммы в тексте.утром кружились легкие снежинки.они укрыли всю земл??.тихо ложится снег на крыши домов, широкое крылечко. Зима скоро!

Автор: Гость