Выделить орфограммы в тексте.утром кружились легкие снежинки.они укрыли всю земл??.тихо ложится снег на крыши домов, широкое крылечко. Зима скоро!
Русский язык
Выделить орфограммы в тексте.утром кружились легкие снежинки.они укрыли всю земл??.тихо ложится снег на крыши домов, широкое крылечко. Зима скоро!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
УтрОм кружились легкие снежинки. Они укрыли всю землю. Тихо ложится снег на крыши домов, широкое крылечко. Зима скоро!
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