Выделить целую часть;5/4;38/6;13/7;30/4;20/7;48/5;19/3;58/5;203/10;5/3;35/6;24/7;29/5;20/3;48/5;21/4;50/7;
Алгебра
Выделить целую часть;5/4;38/6;13/7;30/4;20/7;48/5;19/3;58/5;203/10;5/3;35/6;24/7;29/5;20/3;48/5;21/4;50/7;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
; это отдельно? 5:4. так?
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