Выделите грамматические основы предложений. Какие из данных сказуемых являются простыми, а какие – составными? 1. А матрос шагал израненный, усталый (Семерин). 2. Покорно ид ёт за мной на поводу мокрая, усталая лошадь...
Разное
Выделите грамматические основы предложений. Какие из данных сказуемых являются простыми, а какие – составными? 1. А матрос шагал израненный, усталый (Семерин). 2. Покорно ид ёт за мной на поводу мокрая, усталая лошадь (Бунин). 3. В начале августа жары часто стоят нестерпимые (Тургенев). 4. Он стоял к ней боком, надвинув на лоб шляпу (Тургенев). 5. Видно, родился я такой (Бунин). 6. От второй жены у лесника родились две девочки (Исаковский). 7. Вся эта история оказалась глупым вздором (А. Островский). 8. В одно мгновение сани оказались над обрывом (Марков). 9. Дождь в течение лета шёл некрупный и тёплый (Солоухин). 10. Тёплый дождик сыплется впотьмах (Бергольц).
Ответ(ы):
Гость:
1. А матрос(подлежащее) шагал(сказуемое) израненный(определение) усталый(определение) 2. Покорно(обстоятельство) идёт(сказуемое) за мной(обстоятельство) на поводу(обстоятельство) мокрая(определение), усталая(определение) лошадь(подлежащее) 3. В начале (обстоятельство) августа (обстоятельство) жары (дополнение) часто(обстоятельство) стоят(сказуемое) нестерпимые(определение?) 4. Он (подлежащее) стоял(сказуемое) к ней боком(обстоятельство), надвинув(сказуемое) на лоб шляпу 5. Видно(дополнение), родился (сказуемое) я(подлежащее) такой (определение) 6. От второй жены у лесника(дополнение) родились(сказуемое) две девочки(подлежащее) 7. Вся эта (определение) история(подлежащее) оказалась(сказуемое) глупым (определение) вздором(дополнение) 8. В одно мгновение(обстоятельство) сани (подлежащее) оказались (сказуемое) над обрывом (обстоятельство) 9. Дождь(подлежащее) в течение лета(обстоятельство) шёл(сказуемое) некрупный(определение) и тёплый(определение) 10. Тёплый(определение) дождик(подлежащее) сыплется(сказуемое) впотьмах(обстоятельство)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Для хрвнения растрового изображения размером 1024 х 512 пикселей отвели 256 кбайт. Каково максимально возможное число цветов в палитре изображения....
Разное
Напишите информацию (когда появилась, кто написал, чем прославилась опера, когда впервые её сыграли) о опере "Князь Игорь" Далее запишите названия ...
Разное
Прочитай задания. Отметь значком галочкой верные утверждения. а) Разделив 18 на 2 , получим 8. б) Сумма чисел 25 и 39 больше , чем разность чисел 7...