Выделите грамматические основы предложений. Какие из данных сказуемых являются простыми, а какие – составными? 1. А матрос шагал израненный, усталый (Семерин). 2. Покорно ид ёт за мной на поводу мокрая, усталая лошадь...

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Выделите грамматические основы предложений. Какие из данных сказуемых являются простыми, а какие – составными? 1. А матрос шагал израненный, усталый (Семерин). 2. Покорно ид ёт за мной на поводу мокрая, усталая лошадь (Бунин). 3. В начале августа жары часто стоят нестерпимые (Тургенев). 4. Он стоял к ней боком, надвинув на лоб шляпу (Тургенев). 5. Видно, родился я такой (Бунин). 6. От второй жены у лесника родились две девочки (Исаковский). 7. Вся эта история оказалась глупым вздором (А. Островский). 8. В одно мгновение сани оказались над обрывом (Марков). 9. Дождь в течение лета шёл некрупный и тёплый (Солоухин). 10. Тёплый дождик сыплется впотьмах (Бергольц).

Автор: Гость