Выделите мафермы в словах построить артистка подучился проходный землепроходец

Разное
Выделите мафермы в словах построить артистка подучился проходный землепроходец
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
он стащил
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали автомобиль и мотоцикл и встретились через t ч. Найдите расстояние между городами, если ск...
Ответить
Разное
Как узнат графически знак
Ответить
Разное
Сочинение на тему у открытого окна
Ответить
Разное
Дописать слово .Зимой быстро темнеет и ..................
Ответить
Разное
В чем преимущество собирательства и охоты перед земледелием и животноводством
Ответить
Разное
Что было забинтованно у иванушки в сказке сивка бурка
Ответить
Разное
ПУсть sina=5/13, a II четверти найти sin2a, cos2a,tg2a
Ответить
Разное
Слова поля,лесной,малыш, пятёрка, объединяет правило: А) Правописание проверяемый безударной гласной, в) Правописание парной согласной, с) Правопис...
Ответить
Разное
Помогите перекласть текс с англиськой на украинский 4 клас с 27
Ответить
Разное
Переведите число 1110001 из двоичной системы счисления в десятичную
Ответить