Выделите основы (грамматические) предложения, пожалуйста. 2. Для всего в русском языке есть великое множество хороших слов. 3. Русский язык в умелых руках и в опытных устах красив, певуч, выразителен, гибок, послушен...
Выделите основы (грамматические) предложения, пожалуйста. 2. Для всего в русском языке есть великое множество хороших слов. 3. Русский язык в умелых руках и в опытных устах красив, певуч, выразителен, гибок, послушен, ловок и вместителен. 4. Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, этот клад, это достояние, переданное нам нашими предшественниками. Пожалуйста :(
Ответ(ы):
Ответил Гость:
2. Множество(подлежащие) есть (сказуемое) 3. Русский язык(подл.) красив, певуч, выразителен, гибок, послушен, ловок, вместителен (сказуемые) 4. Берегите (сказуемое)