Выделите основы (грамматические) предложения, пожалуйста. 2. Для всего в русском языке есть великое множество хороших слов. 3. Русский язык в умелых руках и в опытных устах красив, певуч, выразителен, гибок, послушен, ловок и вместителен. 4. Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, этот клад, это достояние, переданное нам нашими предшественниками. Пожалуйста :(