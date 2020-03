выделите особенности реформации в англии по сравнению с реформацией в германии , Используйте текст документа

Предшественником Реформации в Англии был Джон Виклиф (1324–1384), высказывавший взгляды подобные тем, которые потом стал распространять Лютер (см. раздел "Римско-католическая Церковь накануне реформации").Начало самой Реформации в Англии связано с именем короля Генриха VIII (1509–1547) из династии Тюдоров. Поначалу горячий приверженец папизма, он разошелся с папой, не добившись у него расторжения своего брака с Екатериной Арагонской (теткой германского императора Карла V, дочерью Фердинанда и Изабеллы Испанских). Для заключения этого брака в свое время понадобилось особое разрешение папы, ибо Екатерина до этого была замужем за братом Генриха VIII. Женившись на Екатерине Арагонской после того, как она овдовела, Генрих VIII прожил с ней в брачном союзе 17 лет, essay on why you should vote for obama . Увлечение короля фрейлиной своей супруги Анной Болейн побудило его искать расторжения своего брачного союза, который теперь ему удобно было считать противозаконным. Папа Климент VII не пожелал аннулировать брак. Сделал это в 1533 г. в угоду королю архиепископ Кентерберийский Томас (Фома) Кранмер, предстоятель (примас) Римско-католической церкви в Англии. Он только что занял этот пост по желанию короля и с согласия папы, хотя в душе был убежденным сторонником Реформации Церкви в духе лютеранства. Послушный примасу Собор римско-католических епископов Англии аннулировал брак короля с Екатериной Арагонской и признал законным брак с Анной Болейн. Одновременно с этим английская Церковь вышла из подчинения папе. Вскоре после этого (1534) парламент объявил короля "единственным верховным главой на земле английской Церкви". Епископы должны были просить у короля подтверждения своих церковных прав.Англия издавна тяготилась зависимостью от Рима. Налоги, взимавшиеся Римско-католической Церковью в пользу строительства грандиозного собора св. Петра, ложились тяжелым бременем на население, отражались на экономике страны, Английские церкви папа облагал налогами сам, не спрашивая согласия английского короля. Короли безуспешностарались противодействовать папскому абсолютизму, заявляя свои права на участие в решении английских церковных дел своего государства,