Выделите сказуемые в безличных предложениях. Об этом жильце надо бы рассказать подробней, потому что в первую очередь подозрения пали на него. Но упали они немного позднее, примерно через час, а в тот момент он стоял у подъезд...

Русский язык
Выделите сказуемые в безличных предложениях. Об этом жильце надо бы рассказать подробней, потому что в первую очередь подозрения пали на него. Но упали они немного позднее, примерно через час, а в тот момент он стоял у подъезда, слушал музыку и был вне подозрений. Впрочем, стоял он понуро... Вдруг он расправил плечи, более гордо поднял голову и пошел прямо к нам. Однако подойти к нам было непросто.
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Автор: Гость
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Гость:
Надо рассказать, подойти было непросто
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