Выделите три центра мировой экономики. Как движутся основные потоки капитала в современном мире?ОЧЕНЬ срочно!!!
Выделите три центра мировой экономики. Как движутся основные потоки капитала в современном мире?ОЧЕНЬ срочно!!!
Ответ(ы):
Ответил Гость:
центры- США, Европа и Китай Производство стараются выносить в страны третьего мира, т.к. там получается дешевле из-за дешевой рабочей силы. Китай-самая динамично развивающаяся экономика, в прошлом году она обошла США и стала еще самой большой экономикой в мире.