Выделите целую и дробную части числа и запишите данное число в виде десятичной др??би 34/10 255/100 3978/1000 9266/100 8448/1000 2948697/100000

Математика
Выделите целую и дробную части числа и запишите данное число в виде десятичной др??би 34/10 255/100 3978/1000 9266/100 8448/1000 2948697/100000
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Ответы: 1) 2,4  2) 2,55 3) 3,978 4) 92,66 5) 8,448 6) 29,48697
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