Выделите целую и дробную части числа и запишите данное число в виде десятичной др??би 34/10 255/100 3978/1000 9266/100 8448/1000 2948697/100000

Математика

Выделите целую и дробную части числа и запишите данное число в виде десятичной др??би 34/10 255/100 3978/1000 9266/100 8448/1000 2948697/100000

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